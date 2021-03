Bolivia: inchiesta su "colpo di Stato", emesso allerta alle frontiere nei confronti dell'ex ministro Nunez (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fianco della Bolivia, consolidando un asse che sta guadagnando visibilità sullo scacchiere regionale, si sono schierati Argentina e Messico. "Ricordiamo alla segreteria generale dell'Osa di agire nei limiti dei suoi poteri, promuovendo il dialogo, il consenso e la soluzione pacifica delle controversie nell'emisfero, e non polarizzando un'organizzazione già divisa", ha scritto in un messaggio sul suo profilo Twitter il direttore per gli affari regionali americani del ministero degli Affari esteri (Sre) messicano, Efraín Guadarrama. "La segreteria generale deve prestare attenzione alla natura collegiale del suo mandato e astenersi dal confrontarsi con un governo democraticamente eletto come quello boliviano" prosegue quindi il messaggio che poi è stato replicato sul suo profilo dallo stesso ministro degli Esteri, Marcelo Ebrard. (segue) (Brb)