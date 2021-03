Usa-Cina: in Alaska colloqui “duri e diretti” tra le delegazioni di Washington e Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo e sapevamo che ci sono una serie di aree in cui siamo fondamentalmente in disaccordo, comprese le azioni della Cina nello Xingjiang, i dossier legati a Hong Kong, Tibet, Taiwan, così come le azioni che (Pechino) sta intraprendendo nel cyberspazio", ha aggiunto Blinken. "Non sorprende che quando abbiamo sollevato tali questioni in modo chiaro e diretto, abbiamo ottenuto una risposta sulla difensiva. Ma siamo stati anche in grado di avere una conversazione molto schietta su un vasto programma", ha concluso il capo della diplomazia di Washington. "Sono molto orgoglioso del segretario di Stato", ha detto il presidente Biden rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull’andamento dei colloqui in Alaska. La “Cnn” sottolinea che l'approvazione del presidente nei confronti della linea adottata da Sullivan e Blinken ad Achorage invia “un forte segnale ai cinesi”. La Casa Bianca condivide la posizione critica rispetto al comportamento della Cina in questioni interne e in politica estera. (segue) (Nys)