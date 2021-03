Argentina: covid, ricevuto nuovo lotto di 330 mila dosi di Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivato oggi a Buenos Aires un nuovo lotto di 330 mila dosi del vaccino Sputnik V che permetterà al governo argentino proseguire il programma di immunizzazione della popolazione ancora per qualche giorno. Il lotto è arrivato su un volo della compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas partito mercoledì per Mosca senza che fosse chiara la quantità di dosi che sarebbe stata consegnata dal laboratorio russo Gamaleya, che registra forti dimore nei tempi di produzione e di consegna del suo vaccino. Con quest'ultimo approvvigionamento il governo argentino di aver ricevuto in totale ad oggi 4.380.540 dosi in totale che includono anche i lotti di 1 milione di dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinopharm, e quello di 580 mila dosi del vaccino CoviShield prodotto dal laboratorio indiano Serum Institute su licenza di AstraZeneca. (segue) (Abu)