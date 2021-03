Argentina: covid, ricevuto nuovo lotto di 330 mila dosi di Sputnik V (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al rispetto delle misure di distanziamento sociale il capo di Stato, che non ha annunciato nuove misure restrittive, ha ribadito che "è fortemente sconsigliato viaggiare all'estero" e che "le frontiere rimarranno chiuse al turismo straniero come decretato il 24 dicembre". "Molti paesi registrano una seconda ondata con livelli di contagio e morti elevati, le mutazioni del virus sono più contagiose e i vaccini scarseggiano, quest'anno dobbiamo proteggerci", ha aggiunto. "Se l'intera società si prenderà cura di se stessa, renderemo l'impatto della seconda ondata il meno dannoso possibile", ha concluso. Nelle ultime 24 ore in Argentina si sono registrati 8.328 nuovi contagi e 155 decessi. Il numero di casi attivi nel paese è di 162.490, mentre il livello di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 55,9 per cento a livello nazionale. Dall'inizio della pandemia si registra un totale di 2.226.753 casi e 54.386 morti. (segue) (Abu)