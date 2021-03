Argentina: covid, ricevuto nuovo lotto di 330 mila dosi di Sputnik V (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 12 marzo il governo aveva inoltre prolungato a tutto il 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sanitaria appena scaduto. La misura, si legge nel decreto, "permette allo Stato di dotarsi degli strumenti necessari, adeguati, efficaci e trasparenti per combattere la pandemia dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)". Il decreto conferisce tra e altre cose alle autorità sanitarie la capacità di "fissare i prezzi massimi di determinati medicinali indispensabili e adottare le misure necessarie al loro approvvigionamento". Per quanto riguarda il personale della salute il decreto permette al ministero della Sanità l'assunzione di medici stranieri senza l'obbligo di validazione del titolo, e la concessione di matricole provvisorie ai medici praticanti. Al ministero dei Trasporti viene concessa l'autorità di limitare la frequenza dei voli da e per l'estero così come il passaggio attraverso le frontiere terrestri, marittime e fluviali. (Abu)