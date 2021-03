Roma: vice sindaco, gravissimo e intollerabile danneggiamento bus rimessa Atac via Candoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno preso di mira e danneggiato alcune vetture nel deposito atac di Magliana. Un fatto gravissimo. Quanto accaduto è intollerabile". Lo dichiara il vicesindaco Pietro Calabrese, commentando i fatti accaduti nella rimessa di via Luigi Candoni. "La Polizia locale è impegnata nelle indagini e sono sicuro che i responsabili saranno presto individuati e puniti, episodi del genere non devono più ripetersi", conclude Calabrese. (Com)