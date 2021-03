© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Crisi è una grossa parola, per ora c’è uno scambio di complimenti. Non so se questo porterà ad una crisi, ma è presto per dire l’impatto che avrà su di noi”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)