Città metropolitana Roma: nuovi strumenti digitali per innovare il rapporto con la cittadinanza attiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città metropolitana di Roma "è stata ospite del webinar organizzato dalla città di Milano per presentare la piattaforma digitale di partecipazione 'Milano partecipa' e dare l'avvio ad una serie di confronti con tutte le altre amministrazioni che hanno realizzato o stanno realizzando delle omologhe piattaforme per promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali ed alla pianificazione territoriale". D'altro canto "è l'evolversi della società che chiede alla Pa una maggiore partecipazione nei processi decisionali. Da qui la necessità di rispondere puntando ad un reale strumento di gestione della convergenza tra le volontà individuali e le scelte pubbliche". (segue) (Com)