Usa: Biden e Harris in Georgia dopo “attacchi” contro comunità asiatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è giunto in Georgia con la vice Kamala Harris, dopo che nello Stato un uomo ha ucciso con colpi d’arma da fuoco otto persone, la maggior parte delle quali donne di origine asiatica in centri benessere. “La vicepresidente Harris e io incontreremo i leader asiatici americani ad Atlanta, in Georgia – ha preannunciato l’inquilino della Casa Bianca - Discuteremo degli attacchi in corso contro la comunità e di come andremo avanti. Spetta a tutti noi sradicare il razzismo e non dare all'odio un porto sicuro in America".(Nys)