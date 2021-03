Decreto Sostegno: ministero Istruzione, 300 milioni per la scuola (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero, dal giorno seguente all'entrata in vigore del decreto legge, comunicherà immediatamente alle istituzioni scolastiche l'ammontare delle risorse finanziarie di cui sono destinatarie per consentirne l'immediato utilizzo. Il decreto prevede, poi, per una migliore gestione dell'emergenza e a tutela dei diritti dei lavoratori, che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 sia considerata giustificata: non determinerà alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Gli altri 150 milioni previsti dal decreto serviranno a sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse saranno assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti in un decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto sostegni. La misura opererà in sinergia con le risorse del Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020. Il decreto prevede anche un capitolo da 35 milioni per il Sud destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso a studentesse e studenti meno abbienti per le attività di didattica digitale. I fondi potranno anche essere usati dalle scuole del Mezzogiorno per lo sviluppo di ambienti digitali. (Com)