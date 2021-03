Milano: Sala, questo è il momento dell'unione, ma non a tutti i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è il momento dell'unione, non a tutti i costi, ma la divisione può nascere solo dalla coscienza che una volta sviscerate diverse posizioni si rimane diversi, non perché si vuole interpretare quello che si presume la gente vuole sentirci dire, ma perché la pensiamo in maniera diversa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione del libro di Piero Fassino, “Dalla rivoluzione alla democrazia: il cammino del Partito comunista italiano 1921 – 1991. “Oggi questa assurda semplificazione della politica, così tesa a essere interprete del mainstream è una cosa intollerabile, invece dobbiamo avere profonde convinzioni e, una volta che ci sono, fino all'ultimo momento provare a unirci”, ha concluso Sala. (Rem)