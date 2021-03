Covid: Rt Lazio cala a 1.09, si spera in zona arancione, ad aprile vaccino J&J a farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio il valore Rt stimato è 1.09, "quindi in leggero calo, ma bisogna mantenere alti i livelli di attenzione". A dirlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Dunque, la regione Lazio potrebbe lasciare la zona rossa e tornare in fascia arancione nella settimana di Pasqua. Oggi su quasi 16 mila tamponi (più 300 rispetto a ieri) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, nel Lazio si registrano 2.188 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 225 rispetto a ieri), con 950 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 38 decessi (più 15 rispetto a ieri) e più 1.074 guariti. "Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6 per cento - commenta l'assessore D'Amato -. I casi a Roma città sono a quota 900". Sul fronte della campagna vaccinale, secondo quanto si apprende, per metà aprile è previsto l'arrivo del vaccino anti Covid monodose Johnson & Johnson che, ha annunciato l'assessore D'Amato, "sarà fornito alle farmacie, che sono pronte per la somministrazione. Il vaccino J&J è un prodotto che può essere utilizzato sicuramente nella nostra rete delle farmacie che sono 1.500 sparse in tutti i comuni della nostra regione, anche i più piccoli - spiega l'assessore -. Nei prossimi giorni chiudiamo l'accordo con le farmacie". Inoltre, sempre secondo quanto si apprende, sarà distribuito anche ai medici di famiglia. (segue) (Rer)