Pd: Fassino, sfida più grande di Letta rimettere in piedi il partito per riorganizzare campo progressista

- “La sfida più grande che ha di fronte Letta è quella di rimettere in piedi un partito che sia capace di gestire e di vincere due sfide: far sì che il governo Draghi abbia successo e riorganizzare il campo progressista, altrimenti quelle due sfide non le si vince”. Lo ha detto Piero Fassino durante la presentazione del suo libro “Dalla rivoluzione alla democrazia il cammino del partito comunista italiano 1921 – 1991”. ”Oggi noi questo partito non lo abbiamo – ha proseguito Fassino - abbiamo un partito, tanta gente pronta, militanti generosi, dirigenti capaci, ma in molti posti noi dobbiamo constatare una consunzione di rapporti con la società, una gracilità organizzativa e una difficoltà di interlocuzione grande”. “il problema vero – ha rimarcato Fassino – è avere un partito che sia capace di ritornare a essere una presenza vera e oggi il Pd non lo è ancora”. (Rem)