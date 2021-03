Ama: Fd'I, in aula ok a sospensiva per approfondimenti su delibera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi l'aula ha approvata una questione sospensiva a firma fdi che chiede ulteriori approfondimenti e documentazione in ordine da parte degli organismi di controllo sul cosiddetto piano di risanamento di Ama". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. "Ancora una vittoria in aula - aggiungono - nel rivendicare il diritto di tutti i consiglieri a prescindere dalla appartenenza politica ad avere tutti gli strumenti per comprendere se alle pesantissime uscite previste da questo piano per Roma Capitale corrisponda o meno una prospettiva di sopravvivenza e di rilancio per l'azienda, cosa sulla quale abbiamo fortissimi dubbi". (Com)