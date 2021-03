Regno Unito: Johnson riceve prima dose di vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, ha ricevuto la prima dose di vaccino AstraZeneca all'ospedale San Tommaso di Londra. Johnson ai giornalisti mentre lasciava la struttura sanitaria ha dichiarato: "Non ho sentito veramente nulla ed è stato veramente positivo, rapido e non posso fare altro che raccomandarlo caldamente. Tutti quando riceverete la notifica per l'appuntamento, per piacere, venite a ricevere la vostra dose". (Rel)