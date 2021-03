Usa: Biden scivola sulla scaletta dell'aereo, per Casa Bianca "sta bene"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è inciampato tre volte sulla scaletta di imbarco dell'Air Force One diretto ad Atlanta, ma "sta bene". Lo ha detto ai giornalisti accreditati alla Casa Bianca la portavoce aggiunta Karine Jean-Pierre, spiegando che dopo la caduta il presidente si è ripreso. In alcuni video circolanti sui social media si vede il presidente scivolare diverse volte tenendosi alla ringhiera laterale della scaletta, mentre soffia un forte vento. Arrivato in cima, ha ripreso l'equilibrio e fatto il consueto saluto prima di salire a bordo dell'aereo. (Nys)