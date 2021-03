Ama: Grancio (Psi), necessario approfondimento, maggioranza irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario un approfondimento sul risanamento di Ama, questione urgente ed ineludibile, ma la maggioranza continua a seguire logiche personalistiche e di interesse". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina, capogruppo Psi Cristina Grancio. La stessa ha sottolineato sulla questione Ama: "Anche la seconda chiamata in Assemblea capitolina è andata sospesa, lasciando i cittadini senza risposte ed i lavoratori Ama nel caos. La sospensione sembra rispondere ad una logica attendista di una maggioranza che pensa a salvare la poltrona già traballante, piuttosto che risolvere i problemi di lavoratori e cittadini." "Il Psi lotta per il rispetto di tre punti: trasparenza, ambiente e professionalità, impossibili senza una assunzione di responsabilità, grande assente di questa maggioranza. Il necessario approfondimento sul risanamento di Ama non può attendere", conclude Grancio. (Com)