Milano: De Corato, per tener salda la maggioranza Sala rischia di mettere la parola fine al nuovo stadio

- "Lunedì 22 interverrò in Consiglio Comunale in articolo 21 per contestare le dichiarazioni rilasciate dal camaleontico verde interista Sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito al futuro dello Stadio di San Siro". Lo annuncia in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale Riccardo De Corato, commentando le dichiarazioni di Sala sullo stadio di San Siro e la risposta della società Inter. "In meno di una settimana, da quando ha indossato la giacchetta verde - prosegue De Corato - l'interista camaleonte Sala, ha già messo la parola 'fine' al nuovo Stadio". "Il primo cittadino ha preso in giro tutti coloro che in questi anni si sono seduti intorno a un tavolo per risolvere il 'problema stadio' ", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia, sottolineando che "per andar dietro all'ideologia 'green' ora il rischio è che la società Inter decida di realizzare il proprio stadio fuori dal territorio comunale. Sicuramente dietro questa insensata mossa c'è la volontà di tener salda la maggioranza che lo appoggerà alle elezioni". (Com)