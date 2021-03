Roma: 6 spagnoli pronti ad imbarcarsi con tamponi falsi, denunciati, 2 positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano pronti a volare con un aereo low cost per Bucarest in Romania con una serie di tamponi falsi. È successo all'aeroporto di Roma, quello di Ciampino. Lo riferisce in un articolo il quotidiano Leggo. "Stamattina un gruppo di viaggiatori, composto da 6 giovani di origini spagnole di età compresa tra i 19 e i 23 anni, si è presentato al check in del volo per Bucarest pronto al decollo dalla Capitale - si legge - Al momento del controllo passaporti - si legge - il gruppetto presenta una serie di certificati agli agenti della polizia di frontiera che attestano tutti dei tamponi negativi. I poliziotti, però, si dimostano fin da subito dubbiosi sulla validità dei referti medici e dei relativi tamponi. A quel punto, viene convocato il personale Asl presente in aerostazione a Ciampino. Ci vuole un attimo per capire che quei fogli erano, in realtà, carta straccia". (segue) (Rer)