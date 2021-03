Roma: 6 spagnoli pronti ad imbarcarsi con tamponi falsi, denunciati, 2 positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tamponi falsi per poter volare indisturbati per l'Europa. Smascherata la farsa - prosegue ancora l'articolo - per tutti è scattato il tampone, quello vero. E due ragazzi del gruppo sono risultati positivi al covid 19. Una autentica follia: avrebbero viaggiato per due ore insieme ad altre decine di persone. Per i 6 ragazzi niente volo, ovviamente, per Bucarest e una denuncia per falsa attestazione. Ma la magistratura sta valutando anche l'ipotesi di epidemia colposa. La Polizia di Frontiera, quotidianamente in prima linea allo scalo di Ciampino, non si è fermata lì ed è andata a fondo sulla vicenda". A quanto risulta a Leggo poi "è emerso che la comitiva non era nuova a non rispettare le norme anti covid. Recentemente erano stati sorpresi a partecipare a feste private non autorizzate". (Rer)