Roma 2021: Morassut (Pd), si scelga candidato con primarie, impensabile appoggio a Raggi

- "Penso che si debbano fare le primarie per scegliere il prossimo candidato sindaco di Roma e che il Pd debba presentarsi alle elezioni con una lista dei 'Democratici' in cui confluiscano le migliori esperienze interne e quelle civiche che vorranno partecipare". Così il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut, intervenendo alla trasmissione web "Roma Talk". "La cosa importante – ha spiegato Morassut – è che chiunque si candidi abbia davvero voglia di farlo, perché quello del sindaco di Roma è un mestiere duro e che ti cambia la vita. Io peno che il Pd debba avere un suo candidato, per evitare rotture con il suo elettorato. Sarebbe sbagliato appoggiare un candidato troppo al centro e sarebbe impensabile appoggiare la candidatura di Virginia Raggi: la sua amministrazione non è stata all'altezza della situazione e il Pd per tutto il mandato è stato all'opposizione per ragioni di merito". (Com)