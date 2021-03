Omicidio Mollicone: a 20 anni da delitto via a processo a famiglia Mottola e 2 carabinieri  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 20 anni dalla morte di Serena Mollicone si è aperto questa mattina a Cassino il secondo processo di corte d'assise per il suo omicidio e l'occultamento di cadavere della studentessa di Arce, avvenuto il primo giugno 2001. Il suo corpo fu trovato in un boschetto all'Anitrella in seguito a ricerche a cui presero parte centinaia di persone coordinate dal maresciallo Antonio Mottola, all'epoca comandante della caserma dei carabinieri di Arce, e oggi imputato nel processo insieme al figlio Marco e la moglie Annamaria, accusati di omicidio volontario in concorso. Imputati anche il luogotenente Vincenzo Quatrale ,che dovrà rispondere di concorso morale nell'omicidio e di istigazione al suicidio relativamente alla morte del brigadiere Santino Tuzi. Quinto imputato è il carabiniere Francesco Suprano chiamato a rispondere di favoreggiamento. (segue) (Rer)