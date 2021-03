Omicidio Mollicone: a 20 anni da delitto via a processo a famiglia Mottola e 2 carabinieri   (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo è cominciato alle 10.30 circa ed è terminato meno di un'ora dopo, dopo che il presidente della Corte ed anche del tribunale di Cassino, Massimo Capurso, ha chiamato le parti civili, Consuelo Mollicone, sorella di Serena, Antonio Mollicone, lo zio, Armida Mollicone, la zia, Fabio e Maria Tuzi, figli del brigadiere Santino. Richiesta di costituzione anche da parte dell'Arma dei carabinieri e del Comune di Arce contro cui, però, le difese hanno annunciato eccezioni. Su questo aspetto la decisione della Corte sarà resa nota il 16 aprile quando tornerà in udienza, non all'interno del tribunale, ma in un'aula della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Cassino. Nel corso del processo sfileranno 260 testimoni. (segue) (Rer)