Omicidio Mollicone: a 20 anni da delitto via a processo a famiglia Mottola e 2 carabinieri   (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno della festa del papà, più volte tra la gente assiepata fuori data l'udienza a porte chiuse, è stato ripetuto il nome di Guglielmo Mollicone, il papà di Serena che per 20 anni si è battuto contro il rischio, più volte corso, che la morte della figlia rimanesse un caso irrisolto. Diverse volte le indagini sono state sul punto di essere archiviate, in particolare dopo il primo processo in corte d'assise sempre a Cassino, culminato con l'assoluzione del carrozziere Carmine Belli. (Rer)