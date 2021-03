Arabia Saudita: Egitto condanna attacco Houthi contro raffineria a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha condannato con forza l’attacco effettuato questa mattina dalle milizie sciite yemenite Houthi contro una raffineria di petrolio della compagnia saudita Aramco, a Riad, tramite droni carichi di esplosivo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri egiziano. “L’Egitto condanna nei termini più forti un attacco Houthi contro una raffineria a Riad tramite diversi droni equipaggiati di esplosivo, in un nuovo attacco terroristico contro il Regno dell’Arabia Saudita”, si legge nella nota. “L’Egitto conferma la sua denuncia e il suo pieno rifiuto della prosecuzione di questi codardi attacchi, che rappresentano una minaccia diretta contro la sicurezza e la stabilità dell’Arabia Saudita e del suo popolo e contro la sicurezza e stabilità delle forniture di energia”, prosegue il comunicato. “L’Egitto ribadisce il suo saldo sostegno all’Arabia Saudita in qualunque misura e procedura essa possa adottare per proteggere la sua sovranità e la sicurezza dei suoi territori”, conclude la nota. (Cae)