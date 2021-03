© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci sarà una piattaforma per effettuare questi pagamenti che inizieranno l’8 aprile per chi avrà fatto domanda: se tutto andrà come previsto 11 miliardi entreranno nell’economia nel mese di aprile”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)