- La norma contenuta nel decreto Sostegni “prevede che si interrompa il blocco dei licenziamenti in caso di cassa integrazione e si prosegua fino ad ottobre nei casi in cui questi strumenti non esistano”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)