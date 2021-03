Venezuela: Guaidò assicura fondi per vaccini Covax, serve via libera Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Juan Guaidò ha annunciato di aver reperito fondi per permettere al Venezuela di accelerare la campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus e accedere ai farmaci messi a disposizione dal meccanismo Covax. Il progetto, che è stato approvato "all'unanimità" dall'Assemblea che si riconosce nel leader oppositore, attende ora il necessario via libera del governo di Nicolas Maduro. L'Assemblea dell'opposizione, non riconosciuta da Caracas, ha infatti "autorizzato" il prelievo di oltre 30 milioni di dollari depositati presso la Banca Centrale del Venezuela (Bcv): si tratta di parte delle riserve depositate presso la Banca di Londra, congelate dal Regno Unito e messe a disposizione di Guaidò - almeno fino a quando la giustizia non esaurirà tutti i ricorsi - in quanto "presidente ad interim" del Venezuela. (segue) (Vec)