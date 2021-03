Venezuela: Guaidò assicura fondi per vaccini Covax, serve via libera Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'analogo riconoscimento di cui il leader oppositore gode presso il governo Usa, l'Assemblea chiede inoltre di intercedere presso la Casa Bianca per poter autorizzare il trasferimento, senza incappare nelle sanzioni internazionali disposte proprio da Washington. La giunta di governo della sede centrale della Bcv, presso cui dovrebbero essere trasferiti i soldi, risponde però a Maduro ed è per questo necessario il via libera del governo. Tutti soldi che servirebbero a pagare le quote dell'Organizzazione panamericana della salute (Ops), l'ente cui Caracas deve parte delle quote arretrate e che funziona da strumento regionale di distribuzione dei vaccini Covax. I fondi verrebbero inoltre usati per investimenti allestire la catena del freddo necessaria alla conservazione dei farmaci e per sviluppare il piano vaccinale. (Vec)