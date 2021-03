© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al momento non abbiamo quantificato” il nuovo “scostamento” previsto per aprile “ed i prossimi giorni saranno cruciali per capire come andrà l’economia e la pandemia. Ma l’impressione che ho avuto oggi è che tutti condividono che il decreto Sostegni è un primo passo e un secondo è necessario”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)