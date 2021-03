Decreto Sostegno: Franceschini, oltre un miliardo per la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il decreto legge Sostegni, varato oggi dal Consiglio dei ministri, contiene importanti misure per il mondo della cultura, che aggiungono oltre un miliardo di euro alle risorse finora stanziate per sostenere un settore duramente colpito dalla pandemia. Spettacolo, cinema e musei sono in grande sofferenza per la perdurante chiusura imposta dalle misure di contenimento del contagio e meritano ogni sostegno, perché esprimono parte notevole della nostra identità". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha commentato l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del provvedimento che introduce nuove misure di sostegno in favore della cultura. In particolare, con oltre 200 milioni di euro, verrà devoluta una indennità straordinaria di 2.400 euro per tutti i lavoratori dello spettacolo, con una platea di beneficiari allargata. Oltre agli artisti e maestranze con almeno sette giornate lavorative e un reddito inferiore ai 35.000 euro, saranno interessati anche coloro che, con almeno trenta giornate lavorative, abbiano un reddito inferiore ai 75.000 euro, a differenza delle precedenti erogazioni in cui il reddito massimo ammesso a contributo non doveva superare i 50.000 euro. (segue) (Com)