Covid: inchiesta Pat, da relazione consulenti incremento decessi del 40 per cento tra gennaio e aprile 2020

- Tra gennaio e aprile 2020 all'interno del Pio Albergo Trivulzio si è registrato un incremento del 40 per cento dei decessi rispetto alla media. È uno dei dettagli che emerge dalla maxi relazione tecnica depositata oggi dai consulenti della Procura di Milano nell'ambito dell'indagine con le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo relativa alle morti sospette all'interno della struttura durante la prima ondata della pandemia da Covid-19. I cinque esperti (un medico legale, un epidemiologo, un infettivologo, un medico del lavoro e uno statistico) hanno analizzato 400 cartelle cliniche degli anziani presenti alla "Baggina" nei primi quattro mesi dell'anno scorso. Durante quel periodo sono stati registrati oltre 300 decessi, un dato in linea con quanto comunicato a maggio dal supervisore scientifico del Pat Fabrizio Pregliasco. "Tra gennaio e aprile ci sono state 300 decessi rispetto ai 186 della media dello stesso periodo nel quinquennio 2015-2019", spiegò il virologo in videoconferenza. Da quanto si è saputo per i consulenti nominati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e i pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, il 33 per cento di quei decessi è dovuto con "alta probabilità" al Covid-19 dal momento che nessuno degli anziani deceduti era stato sottoposto al tampone.(Rem)