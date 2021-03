Lavoro: Manfredonia (Acli), chiediamo piano di welfare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema della piena occupazione ed il diritto/dovere al lavoro, affermati dall’articolo 4 della Costituzione, non sono un tabù: va rimesso in gioco il lavoro". Lo ha sottolineato il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, durante il consiglio nazionale in cui ha tracciato i le linee del suo mandato. "Le Acli devono battersi per un lavoro dignitoso e contro il lavoro povero da intendere in molti sensi: non soltanto nella sua dimensione retributiva, ma anche dal punto di vista relazionale, qualitativo, formativo e di crescita, in quanto in esso la carenza o la debolezza di diritti, collettivi e individuali, inibisce l’ordinato sviluppo della persona umana e della stessa società. Non bastano misure volte a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi e la garanzia di un reddito per i cittadini, se quello che manca è l’occupazione. Purtroppo - ha aggiunto - mancano anche servizi per il lavoro, investimenti in formazione iniziale e formazione continua. Il Next Generation Eu, fuori da ogni retorica, dev’essere il cacciavite per sistemare o scardinare quei meccanismi inceppati da decenni. Il dibattito sulla governance del sistema di welfare post-emergenza sanitaria deve fuoriuscire dalla diatriba tra pubblico e privato – ha aggiunto Manfredonia - e sperimentare un assetto più inclusivo e pluralista. Dobbiamo lavorare alla costruzione di un welfare pubblico, costruito insieme alla comunità, regolato da intrecci creativi e da una governance aperta, sostenuto dalla co-progettazione che coinvolga attori diversi: dal volontariato al Terzo Settore, dal privato al pubblico”.(Com)