Difesa: Libano, oggi celebrazione 43mo anniversario fondazione missione Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Naqoura la celebrazione del 43mo anniversario dalla fondazione della missione Unifil, avvenuta nel 1978. Alla cerimonia, presieduta dall’head of mission e force commander, generale di divisione Stefano Del Col, in via precauzionale ed in linea con le attuali disposizioni in merito alla prevenzione e contenimento del fenomeno pandemico coronavirus (Covid-19), erano presenti un limitato numero di partecipanti. Fra questi alcuni rappresentanti delle forze armate e di sicurezza libanesi, il capo dell’unione delle municipalità di Tiro, il sindaco di Naqoura e alcune rappresentanze dei 45 diversi paesi contributori di Unifil. Durante la cerimonia, il capo missione e il rappresentante delle Laf, hanno deposto due corone di fiori al cenotafio per rendere omaggio ai 321 caschi blu di Unifil che hanno perso la vita nel sud del Libano dal 1978. "Il Libano ha dovuto affrontare molte sfide negli ultimi 43 anni, ma l'attuale congiuntura socioeconomica e pandemica non ha precedenti”, ha sottolineato il comandante. (segue) (Com)