Difesa: Libano, oggi celebrazione 43mo anniversario fondazione missione Unifil (2)

- “Unifil resta impegnata come sempre per la pace e la stabilità nel sud del Libano. Lo faremo lavorando a fianco e in stretto coordinamento con il nostro partner strategico, le forze armate libanesi. Saremo qui per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto. Il generale Del Col ha riconosciuto che, sebbene permangano queste difficili sfide dovute alla pandemia, Unifil è riuscita comunque ad eseguire il proprio mandato incentrato sul mantenimento della cessazione delle ostilità tra le parti. Riguardo la blue line, la linea di demarcazione fra il Libano e lo Stato di Israele, utile strumento di eliminazione dei conflitti che aiuta a ridurre l'ambiguità e potenziali motivi di attrito, il generale ne ha sottolineato l’importanza chiedendo “a entrambe le parti di impegnarsi nuovamente nel processo di completa definizione della blue line sulla base di quel successo passato e del recente accordo quadro riguardante la demarcazione dei confini”. “E’ ora di terminare questo lavoro”, ha concluso, invitando ad una una consapevole condivisione. (segue) (Com)