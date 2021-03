Difesa: Libano, oggi celebrazione 43mo anniversario fondazione missione Unifil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione, il generale, ha anche ricordato i tragici eventi dello scorso agosto quando oltre 150 caschi blu sono intervenuti in aiuto alla popolazione locale colpita da una drammatica devastazione nel porto di Beirut, rimuovendo migliaia di tonnellate di detriti nella città, collaborando nel rendere nuovamente operativo il porto di Beirut, assistendo al ripristino di siti del patrimonio anch’essi danneggiati ed aiutando nel riassicurare la normale circolazione delle principali articolazioni stradali. A margine della cerimonia è stata conferita la medaglia delle Nazioni Unite ad alcuni peacekeepers che hanno raggiunto i requisiti previsti. (segue) (Com)