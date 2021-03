Israele: Netanyahu, se vincerò elezioni Paese diventerà hub per distribuzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto importanti promesse ai suoi elettori a pochi giorni dalle votazioni che si terranno il prossimo 23 marzo. In uno degli ultimi comizi prima del voto organizzato oggi a Ra’anana, Netanyahu ha affermato che se vincerà le elezioni, farà un accordo con la Pfizer per importare più vaccini nel caso in cui due dosi non siano sufficienti per una futura immunità di gregge. Inoltre, il premier israeliano ha sottolineato che avvierà una campagna di acquisto dei vaccini, in modo da rendere lo Stato di Israele il principale distributore di vaccini in altri Paesi, assicurandosi che mantenga il suo vantaggio sul resto del mondo. Secondo il primo ministro, la ricerca negli Stati Uniti ha posto Israele in prima linea nelle vaccinazioni di successo e ha dimostrato che il Paese sta andando molto meglio economicamente rispetto alla maggior parte dei Paesi democratici. Il piano proposto da Netanyahu include sovvenzioni pari a 227 dollari per ogni cittadino adulto e 150 dollari per i bambini, nonché aiuti extra e assicurazioni per le piccole e medie imprese. Nel suo discorso, Netanyahu ha dichiarato che vuole evitare un'altra ondata di pandemia e mantenere la popolazione israeliana al sicuro dal rischio. (segue) (Res)