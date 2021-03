Israele: Netanyahu, se vincerò elezioni Paese diventerà hub per distribuzione vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aprendo il comizio, Netanyahu ha incoraggiato i suoi sostenitori a rimanere forti nonostante la violenza e le tensioni, sottolineando che il Likud dovrà ottenere, in queste elezioni quanti più voti possibile in modo da ottenere almeno 61 seggi alla Knesset (il parlamento monocamerale israeliano) per riuscire a formare la prossima coalizione di governo. "Stiamo assistendo alla fine della terza guerra mondiale, come ebrei, al primo posto", ha sottolineato Netanyahu facendo riferimento alla strategia adottata da Israele per superare la pandemia di Covid-19 e divenire il primo Paese al mondo per somministrazione di vaccini. La pandemia ha "preso di mira il mondo intero e fatto crollare intere economie, ma abbiamo vinto la terza guerra mondiale e ne siamo usciti primi grazie alle nostre vaccinazioni", ha aggiunto. Finora lo Stato di Israele è riuscito a vaccinare il 90 per cento della popolazione a rischio, portando Netanyahu a dire che non ci sarà un altro lockdown. Israele è diventato il "Campione della vaccinazione", ha affermato il premier israeliano. "In Europa non puoi prenotare ristoranti perché tutto è chiuso, ma in Israele non puoi perché i ristoranti sono prenotati", ha scherzato Netanyahu durante il comizio. (Res)