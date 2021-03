Arabia Saudita: ministero Energia condanna attacco Houthi contro raffineria a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita ha condannato un attacco condotto con sei droni carichi di esplosivo, avvenuto questa mattina contro una raffineria di petrolio della compagnia petrolifera Aramco nella capitale saudita Riad. Lo riporta il quotidiano saudita “Arab News”. L'attacco, avvenuto alle 6:05, ha provocato un incendio che è sarebbe stato subito controllato dalle squadre di soccorso. Secondo le autorità saudite nessuna persona è rimasta ferita nell’attacco e le forniture di petrolio e prodotti petroliferi non hanno subito conseguenze. Nella nota, il ministero dell’Energia saudita ha condannato fermamente l'"attacco codardo" e ha affermato che atti terroristici come questi, "che vengono ripetutamente commessi contro installazioni vitali e fabbricati civili, non prendono di mira solo il Regno, ma prendono di mira anche la sicurezza e la stabilità delle forniture energetiche globali e l’economia mondiale". L'attacco di oggi giunge dopo che lo scorso 7 marzo gli Houthi sono riusciti a lanciare droni in una zona residenziale per i dipendenti di Aramco a Dhahran e sul porto petrolifero di Ras Tanura, uno dei più importanti terminal petroliferi del Golfo Persico e a livello mondiale. Il ministero dell'Energia ha invitato la comunità internazionale a opporsi a questi attacchi terroristici e a confrontarsi con tutte le parti che li sostengono. (segue) (Res)