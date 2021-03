Arabia Saudita: ministero Energia condanna attacco Houthi contro raffineria a Riad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita raramente provocano vittime o danni ingenti, ma la loro frequenza è aumentata negli ultimi mesi, con droni e missili balistici che ormai vengono intercettati in territorio saudita quasi ogni giorno. A inizio marzo, i ribelli sciiti Houthi sono riusciti a minacciare le infrastrutture petrolifere di Aramco presso Ras Tanura, il principale porto petrolifero dell’Arabia Saudita, e un complesso residenziale per i dipendenti della compagnia a Dhahran. Nei giorni scorsi, il portavoce della coalizione araba guidata dall’Arabia Saudita, Turki al Malki, ha puntato il dito contro la nuova amministrazione statunitense guidata da Joe Biden accusata di aver rimosso Ansar Allah dalla lista nera dei gruppi terroristici lo scorso 16 febbraio, annullando uno degli ultimi atti del presidente Donald Trump, dando “luce verde” a ribelli sostenuti dall’Iran per prendere di mira l’Arabia Saudita e proseguire la loro offensiva contro le forze governative in Yemen. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha classificato gli Houthi come un'organizzazione terroristica, dopo una serie di attacchi a petroliere nel Mar Rosso. Biden ha revocato quella designazione il 16 marzo, affermando che stava ostacolando gli sforzi degli operatori umanitari per fornire cibo e riparo agli yemeniti che vivono sotto il controllo degli Houthi. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno interrotto il sostegno alle operazioni militari dell'Arabia Saudita in Yemen e hanno nominato Tim Lenderking, un ex alto funzionario del Dipartimento di Stato, a guidare gli sforzi di pace di Washington per trovare una soluzione al conflitto e spingere gli Houthi e le forze del governo ad un cessate il fuoco. (Res)