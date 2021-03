Grecia: Covid, governo valuta leggero allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Grecia stanno valutando di allentare alcune restrizioni per contenere il Covid-19 nell'ambito dei piani per far ripartire "un'economia fragile". Lo ha affermato il vice ministro dell'Interno, l'ex portavoce governativo Stelios Petsas, parlando all'emittente "Ert". "Stiamo andando verso condizioni che saranno leggermente meno stringenti", ha dichiarato Petsas spiegando che il governo potrebbe annunciare questa sera le nuove misure in vigore dopo le consultazioni con gli epidemiologi del Paese. Secondo quanto dichiarato in precedenza dal ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, l'industria del turismo in Grecia avrà risultati migliori rispetto al 2021 grazie alle riaperture in vista dei prossimi mesi. "Nel 2020 abbiamo avuto entrate per 4 miliardi di euro, rispetto ai 18 miliardi del 2019", ha dichiarato il ministro delle Finanze ellenico annunciando che nel 2021 queste cifre "potrebbero raddoppiare" raggiungendo gli 8 miliardi di euro. La Grecia punta molto sulla riapertura delle frontiere dell'Ue nelle prossime settimane per rilanciare il turismo. (Gra)