Covid: Moratti, a Bollate (Mi), Mede (Pv), Viggiù (Va) e Castrezzato (Bs), strategia combinata, incidenza casi ridotta anche di 30 volte

Regione Lombardia ha adottato a fine febbraio una nuova strategia per ridurre e contenere l'epidemia in alcuni Comuni dove si erano sviluppati focolai e l'incidenza dei contagi era particolarmente alta. "Davanti all'incidenza delle varianti nelle dinamiche dei contagi - osserva la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - e al riproporsi di determinate criticità abbiamo adottato una strategia di contenimento e di vaccinazione reattiva". "Due sono gli strumenti che abbiamo utilizzato" spiega l'assessore al Welfare. "Da una parte l'imposizione di misure restrittive: ai territori interessati vengono applicate le misure restrittive da fascia rossa. Dall'altra stiamo somministrando in modo mirato la nuova 'arma' a disposizione, cioè il vaccino. La popolazione dell'area interessata dall'intervento viene vaccinata scegliendo precisi target, che in alcuni casi può essere l'intera popolazione". I primi quattro Comuni investiti da questa nuova strategia, iniziata il 26 febbraio sono: Bollate (Mi), Mede (Pv), Viggiù (Va) e Castrezzato (Bs), che hanno visto crollare l'incidenza dei casi anche di 30 volte.