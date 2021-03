Covid: Moratti, a Bollate (Mi), Mede (Pv), Viggiù (Va) e Castrezzato (Bs), strategia combinata, incidenza casi ridotta anche di 30 volte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Viggiù (Va) si è avviata la vaccinazione massiva della cittadinanza, con una copertura che arriva al 78 per cento della popolazione vaccinabile (over18), ovvero il 61,8 per cento della popolazione totale, e una punta di adesioni dell'83 per cento fra gli over 65. Il tasso di incidenza del contagio è crollato da 664 a 19 su 100mila abitanti in un mese. A Mede (Pv) la vaccinazione ha riguardato il 51 per cento della popolazione vaccinabile (44,1 per cento del totale abitanti), e il Comune è passato da un'incidenza di 1.360 a metà febbraio ai 110 di questa settimana. A Bollate, comune alle porte di Milano, anche se l'incidenza dei casi non era altissima, si è deciso di intervenire con una vaccinazione target sulle categorie più a rischio per età anagrafica, per un totale del 12,2 per cento della cittadinanza totale, facendo calare da 315 a 99 l'incidenza su 100mila abitanti. A Castrezzato (Bs) è stato vaccinato il 6,7 per cento della popolazione totale riducendo in maniera decisa l'incidenza dei casi passati da 1828 a 94 su 100.000 abitanti. Gli stessi interventi sono stati riproposti nei 23 comuni della cintura del Basso Sebino tra le province di Bergamo e Brescia, inseriti a fine mese nella fascia 'arancione rafforzato', dove si sta vaccinando non solo la popolazione degli ultraottantenni come in tutta la Regione, ma anche la fascia d'età tra i 60 e i 79 anni. Anche qui i primi dati che emergono, documentano un tasso di incidenza dei casi passato da 500 nella prima settimana di marzo a 162 di questa settimana. (segue) (Com)