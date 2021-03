Covid: Moratti, a Bollate (Mi), Mede (Pv), Viggiù (Va) e Castrezzato (Bs), strategia combinata, incidenza casi ridotta anche di 30 volte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando sempre che sono necessarie circa 2-3 settimane dopo la prima dose per lo sviluppo di una immunità efficace contro l'infezione. "Questi numeri - aggiunge Letizia Moratti - oltre a indicarci la strada maestra della vaccinazione massiva della popolazione lombarda, rivelano la validità delle misure adottate e la capacità del sistema sanitario regionale di rispondere in modo sempre più adeguato alla crisi pandemica". Lo si vede anche osservando i dati sul numero dei decessi in Lombardia: 29.551 cittadini lombardi hanno perso la vita a causa del coronavirus dal 24 febbraio dell'anno scorso e di questi più di 16mila nei primi tre mesi della pandemia. Da allora la seconda ondata ha colpito più duramente il resto d'Italia, segno che il sistema sanitario lombardo ha imparato a contrastare meglio l'epidemia che ha fatto 2,6 milioni di morti nel mondo. "L'essere riusciti a vaccinare - conclude la vicepresidente di Regione Lombardia - il personale sanitario, gli ospiti e il personale delle Rsa, e aver iniziato la vaccinazione delle categorie più colpite dal contagio e dei più fragili ci lascia ben sperare. In vista di questi ultimi mesi che ci separano dal giorno in cui tutti i cittadini lombardi saranno vaccinati, gli ospedali e le terapie si svuoteranno e potremo realisticamente vedersi avvicinare alla voce decessi Covid, finalmente il numero zero". (Com)