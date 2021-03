Lombardia: Foroni, Frana Tavernola (Bg) sta decelerando, situazione ci rassicura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi in videoconferenza l'incontro con i tecnici incaricati dalle Comunità montane del Basso Sebino e dei Laghi bergamaschi che stanno coordinando la Pianificazione di emergenza di Protezione Civile per gli abitati interessati dalla potenziale frana del monte Saresano, a Tavernola Bergamasca (Bg). Nel corso del vertice sono stati illustrati a tutti gli enti pubblici interessati le prime risultanze delle modellazioni delle onde di maremoto che si potrebbero formare in seguito al potenziale collasso del materiale di frana nel Lago d'Iseo. Le simulazioni dell'onda di maremoto effettuate hanno avuto come base gli scenari di frana già studiati dall'Università di Milano Bicocca, partendo dallo scenario più catastrofico, che è stato valutato anche come lo scenario meno probabile ma al quale va ricondotta tutta la pianificazione di emergenza in corso di redazione. "Le prime simulazioni, nello scenario peggiore (volume frana a lago di 2 milioni di metri cubi) - ha spiegato l'assessore alla Protezione civile Pietro Foroni -, mostrano che le zone più interessate dall'eventuale maremoto sono quelle di Tavernola e di Monte Isola e, in subordine, di Marone. Anche tutto il resto del lago potrà essere interessato da onde di maremoto ma di intensità via via decrescente sia verso nord che verso sud. Non appena sarà consegnato il primo report analitico, potranno essere precisati i valori e le quote Comune per Comune in relazione ai quali stabilire la pianificazione d'emergenza". (segue) (Com)