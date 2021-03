Lombardia: Foroni, Frana Tavernola (Bg) sta decelerando, situazione ci rassicura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il quadro complessivo emerso dalle simulazioni di maremoto - ha aggiunto l'assessore -, ancora da validare ed approfondire, è comunque decisamente più rassicurante rispetto alle notizie uscite nei giorni scorsi sulla stampa; a ciò si aggiunge il fatto che anche la frana sta costantemente decelerando sino ad uscire dalla 'fase di attenzione' prevista nelle procedure di gestione del rischio". Al termine del confronto si è deciso di approfondire la situazione delle viabilità comunale e provinciale in un incontro già programmato per lunedì 22 marzo. L'assessore Foroni ha annunciato anche la disponibilità a reperire fondi regionali per il posizionamento di reti di sicurezza per permettere la riapertura del collegamento con il comune di Parzanica (Bg). Nei prossimi giorni, compatibilmente con l'evoluzione della situazione della frana, anche questo aspetto sarà preso in considerazione. Con una delibera approvata mercoledì 17 marzo, su proposta dell'assessore Foroni, la Giunta regionale aveva stanziato 15.000 euro a favore dell'Autorità di Bacino lacuale per conferire l'incarico (espletato in tre giorni) all'Università di Bologna - Dipartimento di Fisica ed Astronomia per la modellazione delle onde di maremoto sul lago. L'Università di Bologna, con il suo Dipartimento di Fisica e Astronomia (Prof. Stefano Tinti, Prof. Alberto Armigliato e Prof. Filippo Zaniboni) è stata scelta in quanto ritenuta l'ateneo italiano più competente per questo genere di modellazioni, così come confermato anche dal Dipartimento di Protezione civile con cui l'Università ha collaborato per altre emergenze simili in Italia. (Com)