Imprese: Unicredit, fondi presentano lista per rinnovo Cda

- In relazione al rinnovo del consiglio di amministrazione di Unicredit Spa, all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 15 aprile 2021, la società informa che, oltre alla lista di candidati già presentata dal consiglio di amministrazione, è stata depositata in data 18 marzo 2021 una lista presentata da una pluralità di fondi (complessivamente titolari di una partecipazione superiore a quella prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale), che ha candidato Francesca Tondi e Vincenzo Cariello. Lo rende noto Unicredit. L’informativa completa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e la relativa documentazione saranno messe a disposizione del pubblico entro il 25 marzo 2021. Inoltre, si informa che gli stessi fondi in pari data hanno presentato la candidatura di Ciro Di Carluccio per la carica di sindaco supplente in relazione al punto numero 10 all’ordine del giorno della predetta Assemblea.(Rin)