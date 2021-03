Algeria: manifestazioni nella capitale Algeri per il terzo venerdì di fila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse centinaia di algerini sono scesi in strada a manifestare oggi nella capitale Algeri, per il terzo venerdì consecutivo, dopo la ripresa delle dimostrazioni lo scorso 22 febbraio. Durante la manifestazione di oggi sono stati scanditi gli stessi slogan uditi durante le proteste precedenti, tra cui “Stato civile, non militare”. Le forze di sicurezza dispiegate nelle strade della capitale algerina non hanno impedito ai manifestanti di marciare. La protesta di oggi giunge in un momento in cui i servizi sanitari del Paese hanno moltiplicato le campagne di sensibilizzazione, dopo che sono stati diagnosticati diversi casi di varianti del Covid-19. (Ala)