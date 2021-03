Messico: sospesa a tempo indeterminato la legge sull'Industria elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata sospesa a tempo indeterminato la legge sull'Industria elettrica in Messico, il provvedimento voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador per dare alle compagnie pubbliche centralità nel comparto, a scapito di quelle private, soprattutto del rinnovabile. La decisione, destinata a surriscaldare un dibattito già acceso nel paese, è stata presa dal giudice Juan pablo Gomez Fierro, lo stesso che aveva imposto il primo di una serie di stop provvisori alla legge, accogliendo il ricorso di una compagnia privata. La legge, spiegava il giudice, poteva soprattutto rappresentare un rischio per la libera concorrenza. Il pronunciamento avrà come effetto la sospensoine di "tutte le conseguenze" legate alla legge di riforma entrata in vigore il 9 marzo. La decisione varrà fino a quando la questione non sarà risolta nel merito, ha spiegato il giudice, per evitare che si possano dispiegare effetti che una bocciatura della legge rendere impossibile risarcire. (segue) (Mec)