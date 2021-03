Messico: sospesa a tempo indeterminato la legge sull'Industria elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema è da giorni al centro di una vivace polemica. Mercoledì Lopez Obrador aveva detto che se la Corte costituzionale, chiamata a decidere sul tema, dovesse abrogare la legge, il governo sarebbe pronto a presentare una riforma della Carta. Le analisi riportate dai media segnalano però che l'esecutivo potrebbe non avere i numeri sufficienti per far approvare un simile provvedimento. Nei giorni scorsi il partito di maggioranza Morena (Movimento di rigenerazione nazionale) aveva depositato una proposta di legge che punta ad impedire l'accettazione di ricorsi contro norme che tutelano l'operatività e l'efficienza delle compagnie statali. (segue) (Mec)